Москва, , 11:00 — REGNUM В среду, 6 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Его возглавил член Общественной палаты РФ, основатель первого детского хосписа в России протоиерей Александр Ткаченко. В состав Попечительского совета Фонда вошла заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директор автономной некоммерческой организации «Авторский центр «Мир Семьи» Ирина Киркора.

«Символично, что в Рождественский Сочельник президент подписал Указ о создании Фонда «Круг добра» для помощи в лечении детей с тяжелыми заболеваниями. Уверена, что система будет работать и обеспеченные граждане будут ответственно относиться к уплате НДФЛ в повышенном размере, не стремясь скрыть часть доходов, потому что мы всем обществом ответственны за здоровье наших детей. Каждый из нас может оказаться в страшной ситуации болезни маленького члена семьи и вместе мы в силах помочь. Считаю, что для россиян, платящих повышенный налог, — это повод для гордости и чувства сопричастности к решению одной из острейших проблем нашей жизни, — отметила Ирина Киркора.

«Включение меня в состав Попечительского совета Фонда говорит о высокой оценке моей работы в составе СПЧ и руководимого мною Авторского центра «Мир семьи», в том числе по психологической поддержке семей с тяжело болеющими детьми и опыт сбора финансовой помощи на лечения детям с участием неравнодушных предпринимателей «Деловой России», — отмечается в заявлении Ирины Киркоры, опубликованном на сайте Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека

Напомним, на финансирование деятельности Фонда в этом году в бюджете заложено 60 миллиардов рублей. Это средства, вырученные от повышения налога на доходы физических лиц для богатых.

Фонд будет закупать дорогие и не зарегистрированные в России лекарства: в перечень входит около 50 препаратов, их начнут поставлять пациентам уже в этом месяце. В первые списки пациентов вошло более 9 тысяч человек.

Напомним, что ещё в минувшем году российский лидер предложил поднять ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для тех граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. При этом повышенному налогообложению подлежит только та часть дохода, который превышает порог в 5 млн рублей.

Вырученные от повышения налога средства, а это порядка 60 млрд рублей в год, будут тратиться на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, в том числе для тяжелобольных детей.

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