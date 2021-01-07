Москва, 7 января 2021, 11:00 — REGNUM В среду, 6 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Его возглавил член Общественной палаты РФ, основатель первого детского хосписа в России протоиерей Александр Ткаченко. В состав Попечительского совета Фонда вошла заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директор автономной некоммерческой организации «Авторский центр «Мир Семьи» Ирина Киркора.
Напомним, на финансирование деятельности Фонда в этом году в бюджете заложено 60 миллиардов рублей. Это средства, вырученные от повышения налога на доходы физических лиц для богатых.
Фонд будет закупать дорогие и не зарегистрированные в России лекарства: в перечень входит около 50 препаратов, их начнут поставлять пациентам уже в этом месяце. В первые списки пациентов вошло более 9 тысяч человек.
Напомним, что ещё в минувшем году российский лидер предложил поднять ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для тех граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. При этом повышенному налогообложению подлежит только та часть дохода, который превышает порог в 5 млн рублей.
Вырученные от повышения налога средства, а это порядка 60 млрд рублей в год, будут тратиться на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, в том числе для тяжелобольных детей.
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