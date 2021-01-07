Наньнин, Китай, , 10:11 — REGNUM Китайский речной порт города Гуйган на юге Китая значительно увеличил грузооборот в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

По данным бюро транспорта города Гуйган в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны, речной порт увечились грузооборот на 30,9% в годовом исчислении до 105,52 млн тонн в 2020 году.

Порт Гуйган расположен в среднем течении реки Сицзян, которая является притоком реки Чжуцзян. В связи с этим, Гуйган также является одним из самых важных речных портов Китая.

За прошедшие пять лет порт Гуйган вложил более 3 млрд юаней (около $464 млн) в улучшение инфраструктуры. В настоящее время в порту насчитывается 155 причалов, включая два на 3000 тонн и 29 на 2000 тонн.