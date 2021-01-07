Пекин, , 09:53 — REGNUM Китайские туристы, по прогнозам, должны совершить 230 млн поездок на различные ледовые и снежные шоу за текущий зимний сезон, сообщили в Китайской академии туризма.

Согласно соответствующему докладу академии, нынешний ледово-снежный туристический сезон продлится с ноября 2020 года по март 2021 года. За это время туристическая отрасль по данному направлению должна получить более 390 млрд юаней (около $60 млрд) выручки.

Среди всех опрошенных для доклада китайцев, 82% желают принять участие ледово-снежных турах на близкой дистанции, в то время как 55% не прочь поехать в долгие туры на дальние дистанции.

Исследователь из академии Хань Юаньцзюнь заявил, что китайцы сегодня предпочитают путешествовать семьями самостоятельно и независимо от групп в связи с пандемией нового коронавируса.

Китайский ледово-снежный туризм серьезно пострадал от пандемии. За предыдущий сезон с ноября 2019 года по март 2020 года количество туров упало на 130 млн, а потеря выручки составила 240 млрд юаней относительно предыдущего сезона.