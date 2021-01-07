Москва, , 09:00 — REGNUM Заявление главы Минтруда Антона Котякова о том, что на 2021 год пенсии были проиндексированы на 6,3%, что превышает уровень инфляции, вызвало реакцию со стороны интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 6 января в социальной сети Facebook.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как была пенсия 14 тысяч рублей, такую же сумму за январь и получила. Никакой индексации», — поделилась Ирина Л.

Многие пользователи отметили, что правительство к вопросу индексации пенсий подходи с точки зрения статистики, совершенно игнорируя реальное положение дел у населения страны.

«Работники Росстата трудились в поте лица, снижая размер инфляции. Как они могут знать инфляцию за 2020 год, если бизнес и госструктуры ещё не сдавали свои годовые отчеты в статистику!» — пишет Василий Р.

Некоторые граждане выступили с критикой самого подхода, согласно которому индексация пенсий в первую очередь ориентируется на уровень инфляции. Люди считают, что это не отражает интересов народа.

«Оригинальное решение — привязать процент увеличения пенсий к проценту инфляции. Величины же соразмерные», — написал Евгений К.

Часть комментаторов обратила внимание на то, что, несмотря на индексацию, размер пенсий не позволяет людям выйти из состояния бедности. Граждане считают, что пенсионеры достойны большего, нежели им предлагает правительство страны.

«А когда начнут индексировать выше уровня бедности? Люди, отработавшие на государство всю свою трудоспособную жизнь, имеют право на безбедную старость!» — возмущается Boris S.

Напомним, 5 января глава Минтруда Антон Котяков заявил о том, что на 2021 год пенсии были проиндексированы на 6,3%, что превышает уровень инфляции.