Кишинёв, , 21:45 — REGNUM Власти Молдавии приняли решение возобновить с 8 января воздушное сообщение с Великобританией. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе молдавского правительства.

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«Управление гражданской авиации обеспечит возобновление пассажирского авиасообщения с Великобританией с 8 января», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия наряду с другими странами с 22 декабря приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявления на территории этой страны нового, более активно распространяющегося штамма коронавируса SARS-CoV-2. Позже ряд стран возобновил авиасообщение с Британией.

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