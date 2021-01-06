Киев, , 17:01 — REGNUM Стоимость украинской пшеницы на экспортном рынке в январе текущего года превысила шестилетний максимум, сообщают 6 января украинские СМИ.

Отмечается, что предыдущий максимум цен на пшеницу фиксировался в начале января 2015 года.

Эксперты отрасли подчеркивают, что рост цен на пшеницу спровоцирован как высоким спросом импортеров, так и «российским фактором».

«Поддержку ценам оказывает… существенное удорожание российских зерновых и сложности с их отправкой по текущим контрактам из-за внезапно начавшихся задержек досмотра грузов таможенной службой на срок до 10 дней при оформлении зерна на железнодорожную отправку в сторону прибалтийских и южных портов», — говорится в сообщении.

В материале говорится, что также росту цен способствуют сложности с формированием партий нужных объемов ввиду сдерживания продаж аграриями и подорожания зерновых на мировых площадках.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, урожай зерновых на Украине в 2020 году составил 65,4 млн тонн, что существенно меньше, чем в прошлом году. Сокращение урожая объясняется как трудностями, связанными с коронавирусом, так и большими проблемами с погодой, в частности, длительной засухой.

Ввиду относительно «скромного» урожая правительство Украины подписало меморандум с трейдерами, ограничивающий объемы продажи зерновых за границу.

Экспорт зерновых является одной из ключевых статей дохода госбюджета Украины и поступления валюты в страну.