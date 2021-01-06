Москва, , 15:22 — REGNUM Торговля Северной Кореи сократилась почти в 100 раз, а контрабанда, которая прежде играла очень большую роль в экономической жизни страны, прекратилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 января заявил профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Так он прокомментировал высказывание руководителя КНДР Ким Чен Ына о провале пятилетнего плана экономического развития Северной Кореи.

«Дело в том, что если ознакомиться с северокорейскими закрытыми документами, то можно увидеть, что там и раньше давались очень критические оценки северокорейской экономической ситуации, — сказал Ланьков. — А за последние несколько месяцев ситуация в КНДР резко ухудшилась. Предположительно это произошло из-за очень жесткого карантина, который приобретает совершенно абсурдные масштабы».

Как пояснил Ланьков, дело в том, что границе Китая и КНДР сосредоточено большое количество помощи, которая может быть отправлена в КНДР по первому сигналу.

«Но северокорейцы это бесплатное китайское продовольствие не берут, опасаясь, что в страну вместе с продуктами и предметами может проникнуть зараза, — сказал востоковед. — По официальным данным, торговля страны сократилась примерно в 100 раз. Контрабанда, которая играла очень большую роль в экономической жизни страны и на которую власти закрывали глаза, прекратилась. В такой обстановке, когда в пхеньянских магазинах начинает резко сокращаться ассортимент, говорить о новом успехе довольно затруднительно».

При этом он подчеркнул, что при Ким Чен Ыне об экономических проблемах вождь может говорить довольно свободно.

«Более того, тот факт, что план на 2016−2020 годы провален, признано официально уже несколько месяцев назад. Просто Ким Чен Ын использовал более жесткие формулировки», — уточнил эксперт.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Ким Чен Ын, выступая на открытии съезда Трудовой партии Кореи, признал почти полный провал пятилетнего плана экономического развития страны — обозначенные цели не достигнуты практически ни в одном секторе.