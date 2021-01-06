Москва, , 14:37 — REGNUM От результатов выборов президента США практически ничего не зависит с точки зрения развития стратегических экономических процессов. Об этом 6 января на своем сайте написал экономист Михаил Хазин.

«От результатов выборов президента США практически ничего не зависит с точки зрения развития стратегических экономических процессов. Может быть, на них и можно было бы влиять, но сегодня нет ни соответствующих институтов, ни альтернативных либеральным идеям направлений, а так же нет людей, из которых эти институты можно было бы сформировать. Ну, точнее, идеи и люди есть, но не на Западе, а в России, — написал Хазин. — Почему нет людей? Это можно в общем довольно просто объяснить. Дело в том, что экономическая модель — это механизм создания добавленной стоимости. Нет добавленной стоимости (в объёме, достаточном для воспроизводства экономики), нет и экономического роста. Так вот, проблема в том, что с 1944 года основным механизмом создания добавленной стоимости был механизм финансовый, стимулирование спроса за счёт эмиссии доллара».

По мнению Хазина, этот механизм довольно серьёзно адаптировался в процессе своего существования, но в целом его эффективность всё время падала.

«Ну и упала до такого состояния (в 2008 году), когда стало невозможно воспроизводить экономику. Этот эффект больше не работает, — полагает экономист. — Стало быть, нужно искать новый. Беда в том, что за время монополии финансовых механизмов всех экономистов выучили именно под них. То есть они всё время стараются изменить или вернуть назад старые варианты финансовых механизмов, но под неизменный формат создания добавленной стоимости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин объяснил, почему предвыборные коллизии в США практически не отразились на макроэкономических тенденциях.

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