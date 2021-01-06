Москва, , 13:22 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вновь прибыло к месту строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Напомним, что осталось уложить небольшой датский участок газопровода по дну Балтийского моря недалеко от острова Борнхольм. Предполагается, что укладка начнется 15 января при помощи судна «Академик Черский» и еще одного судна-трубоукладчика «Фортуна».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» должжен был быть завершен в конце 2019 года, однако американские санкции сорвали эти планы — западные подрядные компании в страхе бежали со стройплощадки, опасаясь санкций со стороны США. России пришлось снаряжать собственные корабли для прокладки трубопровода, ими и стали «Академик Черский» и «Фортуна».

«Академик Черский» посчти месяц простоял на рейде Куршской косы надалеко от Калининграда. до этого он уже бывал в районе прокладки трубопровода.