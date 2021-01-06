Красноярск, , 13:04 — REGNUM В Красноярском крае будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина». Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщили ИА REGNUM 6 января в краевом правительстве, планируется создание производств по глубокой переработке алюминия, машиностроительных предприятий и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и технологичной продукции.

Первая очередь создания ОЭЗ запланирована на 2021−2030 годы и предусматривает реализацию восьми инвестпроектов. В указанный период объём налоговых поступлений в бюджеты всех уровней при базовом сценарии составит порядка 5,8 млрд рублей.

С потенциальными резидентами заключено уже шесть соглашений. К 2030 году на базе ОЭЗ должно появиться порядка 1,3 тыс. рабочих мест, а объём инвестиций превысит 16 млрд рублей.

Власти края подчёркивают, что размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ: налоговые льготы, снижение арендных платежей, таможенные преференции и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, создание красноярской ОЭЗ включено в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».

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