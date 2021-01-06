Москва, , 12:49 — REGNUM По масштабу экономического спада 1998 год был куда суровее 2020-го. Об этом 6 января на своей странице в социальной сети «Фейсбук» написал экономист Сергей Хестанов.

«И все-таки по масштабу спада 1998 год был куда суровее. Сейчас больше влияние психологических факторов, а в 1998 году суровая девальвация», — написал Хестанов.

При этом он подчеркнул, что девальвация 1998 года оказалась животворящей для сельского хозяйства и части пищевой индустрии России.

«Мороженщики, пивобезалкогольная промышленность с колен встали. А какие сектора (кроме некоторых IT-компаний) выиграют от нынешнего кризиса?» — поинтересовался экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что в 2021 году власти России, скорее всего, будут сокращать социальные расходы и продолжат политику коммерциализации социальной сферы.