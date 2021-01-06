Москва, , 12:48 — REGNUM 2020 год неверно оценивать исключительно в негативном ключе. Об этом 4 января на своей странице в социальной сети «Фейсбук» написал экономист Василий Колташов.

«Подводя итоги минувшего года, надо честно признать: многие жители РФ вопреки всем невзгодам приобрели в этот «плохой год» вполне нужное, хорошее жилье, — написал Колташов. — За 2020 год было выдано рекордное количество ипотечных кредитов. Среди них свыше 304 тыс. льготных ипотечных кредитов под 6,5%. Эта ставка была установлена в апреле 2020 года. И по ней было предоставлено кредитов на сумму более 874 млрд рублей. В результате, если в Москве и ближнем Подмосковье цены на недвижимость перестали расти (достигнув очень высокого уровня), то в среднем по стране они поднялись на 10%. Тут стоит еще раз вспомнить, какой был год, что происходило на мировом рынке. Рост цен на недвижимость да еще в таком значительном размере — это не типичное явление для ситуации мирового спада».

Поэтому, как пояснил Колташов, 2020 год неверно оценивать только в негативном ключе, ведь это был еще и «ипотечный год».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России следует продолжить программу льготной ипотеки, но в скорректированном виде.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ призвали скорректировать программу льготной ипотеки