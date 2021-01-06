Киев, , 12:13 — REGNUM Российское публичное акционерное общество «Газпром» снизило объемы транзита газа через Украину с 180 млн кубических метров в сутки до примерно 130 млн кубометров. Об этом сегодня, 6 января, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, к концу декабря «Газпром» прокачивал через украинскую ГТС порядка 180 млн кубометров газа в сутки. Теперь же, в начале января, объем прокачки снизился до 130 млн кубометров в сутки.

«Оператор ГТС Украины» готов обеспечить больший объём транзита при соответствующих заявках «Газпрома», — отметил Макогон.

Напомним, что 1 января был осуществлен запуск «Балканского потока» — газопровода, который является ответвлением от «Турецкого потока». Теперь Сербия будет получать российский газа через этот газопровод, который идет от границы Турции с Болгарией, далее по болгарской территории и в Сербию. Ранее российский газ поставлялся в Сербию транзитом через Украину и Венгрию.

Стоит отметить, что в самом конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали соглашения о продолжении транзита российского газа через украинскую ГТС. России пришлось пойти на эти уступки Киеву, так как американцам удалось заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2». Согласно этим соглашениям, Россия обязуется прокачивать через украинскую ГТС за 2020 году не менее 65 млрд кубометров, а в последующие четыре года — не менее 40 млрд кубометров за год.