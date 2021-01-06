Пенза, , 12:04 — REGNUM В Пензенской области планируют изменить систему пассажирских перевозок и создать под транспортную реформу казённое учреждение. Данные вопросы были обсуждены сегодня, 6 января, на совещании под руководством губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщается на портале органов власти.

Отмечается, что транспортные изменения коснутся Пензенской городской агломерации. Власти планируют разработать проект новой комплексной схемы организации пассажирских перевозок, создав для этого государственное казённое учреждение «Организатор перевозок Пензенской области». Участники обсудили кадровые и организационные вопросы работы новой структуры, а также роль учреждения в транспортном проекте.

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул необходимость проведения аудита магистральной сети, чтобы «избежать неконтролируемого повышения цен на проезд в общественном транспорте».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Пензе планируют запустить единый автобусный проездной документ «Ласточка». Так же в городе разработана концепция развития транспортной системы до 2024 года, цель которой — увеличить пассажиропоток в общественном транспорте. Снижение спроса связано, в частности, с тем, что в Пензе с 2014 года на 40% возросло количество личного легкового транспорта.