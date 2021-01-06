Москва, , 11:50 — REGNUM К концу 2021 года, рост ВВП РФ может составить 1−2%, но это очень оптимистичный прогноз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова.

«Я думаю, что до июня-июля 2021 года мы будем находиться под воздействием коронавируса, с сохранением различных ограничений и деловой активности и передвижений. И в такой ситуации ждать экономического роста в первом полугодии я бы не стала, — сказала она. — В лучшем случае мы не упадем. Я думаю, что с июля мы можем ожидать какого-то оживления. Если граждане вернутся на работу, то повысится потребительский спрос, повысятся доходы населения. И конечно плюс 1−2% ВВП мы могли бы ждать к концу 2021 года. Но это очень оптимистичный прогноз».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что наиболее важным трендом 2021 году будет попытка сымитировать оптимизм.

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