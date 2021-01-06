Октябрьский район, , 11:43 — REGNUM Свыше 30 млн рублей получит Октябрьский сельский район из бюджета Ростовской области. Средства предназначены на развитие инженерной инфраструктуры, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Большая часть выделенных средств — 27 млн рублей — местные власти потратят на технологическое присоединение наружных сетей газоснабжения в станице Кривянской к сети газораспределения. Из муниципальной казны на эти цели добавят ещё более 2 млн рублей.

Почти 3,7 млн рублей из регионального бюджета и около 300 тыс. рублей из муниципальной казны направят на проектную документацию по реконструкции сетей водоснабжения посёлка Персиановского.