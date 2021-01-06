Москва, , 11:36 — REGNUM Наиболее важным трендом 2021 году будет попытка сымитировать оптимизм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Наиболее важным трендом 2021 году будет попытка сымитировать оптимизм, — сказал Зубец. — Будет имитация оптимизма и попытки вернуться в тот мир, который был лет пять-десять назад. Демократы в США должны показать, что трамповское прошлое сгинуло как кошмарный сон, и что они будут восстанавливать тот мир, который был при Обаме. Но понятно, что эта история будет насквозь фальшивая. Это будет имитация какого-то восстановления, при накоплении экономических проблем во всем мире. И у нас есть целый ряд специалистов, которые каждый год пророчат, что доллар рухнет, и центр тяжести мировой экономики сместится из Америки куда-то еще. Но этого пока не происходит. Но 2021 году продолжится накопление факторов, которые будут способствовать такому переходу».

Кроме того, Зубец указа на еще одну очень важную проблему — во всем мире снова начал расти разрыв между богатыми и бедными.

«До 2010 года количество бедных и голодных в мире снижалось. Но с 2010 года оно снова начало расти. В том числе и в развитых странах. А стало быть, будут реверансы в сторону левого популизма», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее свой прогноз на 2021 год дал экономист Михаил Делягин.

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