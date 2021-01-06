Москва, , 11:19 — REGNUM В 2021 году в России продолжится либеральная политика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Либеральная политика продолжится. Никуда она не денется. Государство продолжит игнорировать свои обязанности. Не из-за того, что что-то не получается, а по принципу — «мы вас рождаться не просили», по принципу «Единой России», — сказал Делягин. — Удушение экономики чрезмерно жесткой финансовой политикой и вымаривание страны искусственно созданным денежным голодом продолжится. Перед выборами в Госдуму, может быть красивый ход в виде возвращения прежнего пенсионного возраста. Просто для того, чтобы «Единая Россия» хоть что-то набрала. Но это слишком серьезный козырь и его лучше использовать в 2024 году. Но в целом развитие будет оставаться в рамках кусочно-разрывных, а то и откровенно распильных проектов. Может быть, весной отменят коронабесие. Иными словами будет нарастание негативных явлений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что политика таргетирования инфляции, которую проводят власти РФ, по сути, является вымариванием страны искусственно созданным денежным голодом

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