Москва, , 11:10 — REGNUM В 2021 году власти России, скорее всего, будут сокращать социальные расходы и продолжат политику коммерциализации социальной сферы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.

«2021 году будет сложен в первую очередь для людей с низкими доходами. По двум причинам. Во-первых, потому что в РФ выросла безработица. А она в первую очередь бьет по людям находящимся в условиях непостоянной занятости, прекарной занятости. Это значительная часть нашего общества. Во-вторых, мы увидим рост цен на товары первой необходимости, — пояснил экономист. — Так же для России в целом 2021 год будет тяжелым с точки зрения привлечения внешнеторговых доходов. Цена на нефть, конечно, немного отскочит от тех минимумов, которые мы наблюдали в 2020 году. Однако этот рост не позволит компенсировать потери 2020 года. А если у нас низкие экспортные доходы, то это оборачивается ростом износа основных фондов. В свою очередь это ударит по росту производительности труда. А я напомню, что по этому показателю мы вдвое отстаем от стран ОЭСР. Рубль обесценивается в условиях резкого падения цен на нефть. Возможно, рубль немного укрепится в 2021 году, если цены на нефть отскочат, но главная проблема это сильная нестабильность валютного курса, его колебания. В таких условиях очень трудно осуществлять экономическое планирование. Как производства, так и собственного бюджета».

Еще один риск, на который указал Комолов, это экономическая политика российского государства.

«Оно, в условиях стагнации и дефицитного бюджета едва ли будет искать источники пополнения бюджета в виде роста внутреннего долга, а скорее всего, пойдет по пути жесткой экономии, — сказал Комолов. — Будут сокращать социальные расходы, и идти по пусти коммерциализации социальной сферы. Например, могут сократить расходы на преподавателей в российских вузах и школах, переведя всех на дистанционный режим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал, что Банк России занижает курс рубля ради поддержки сырьевых экспортеров, что негативно влияет на экономику страны, так как тормозит развитие несырьевого экспорта