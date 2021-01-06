Минск, , 11:27 — REGNUM По состоянию на первый день нового, 2021 года, международные резервные активы Белоруссии по предварительным данным составили $7 млрд 468,5 млн в эквиваленте, сообщили 6 января в пресс-службе Национального банка республики.

За последний месяц 2020 года золотовалютные резервы республики выросли на $92,1 млн (на 1,2%) после того, как в ноябре 2020 года были снижены на $109,2 млн (или на 1,5%).

По итогам 2020 года золотовалютные резервы Белоруссии сократились на $1,9 млрд или на 20,5%.

По информации госрегулятора сокращение золотовалютных резервов в основном связано с погашением внешних и внутренних обязательств на сумму порядка $3,9 млрд. $227 млн из этой суммы пришлись на декабрь 2020 года. Также сокращение золотовалютных резервов связывают с продажей Национальным банком республики иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

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Напомним, по состоянию на 1 марта 2020 года золотовалютные резервы Белоруссии составляли $8,805 млрд.