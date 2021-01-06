Москва, , 10:59 — REGNUM Российские граждане в 2021 году хотели бы получать заработные платы на уровне 158 тысяч рублей, при этом ожидания жителей Москвы и Санкт-Петербурга этот уровень даже превышают. Такие данные приводит сервис «Работа.ру», проведший соответствующее исследование.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно этому исследованию, в среднем граждане России хотели бы получать 158 тысяч рублей в месяц. Однако есть существенный разброс этой цифры по регионам. К примеру, жители Москвы хотели бы получать 175 тысяч рублей в месяц в 2021 году, а жители Санкт-Петербурга — 164 тысячи рублей.

По уровню желаемой зарплаты распределение получилось следующим: порядка 7% опрошенных в 2021 году готовы удовлетвориться зарплатой до 29 тысяч рублей. 18% опрошенных хотели бы получать от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. 24% опрошенных остановились на уровне от 50 до 69 тысяч рублей в месяц. 15% респондентов заявили об уровне желаемой зарплаты в диапазоне от 70 до 99 тысяч в месяц.

При этом 17% опрошенных хотят видеть свою зарплату на уровне 100−149 тысяч рублей в месяц. И довольно существенная часть — 19% — заявили, что месячная зарплата должна превышать 150 тысяч рублей в месяц.

В сервисе «Работа.ру» рассказали, что в исследовании участвовали три тысячи пользователей сервиса старше 18 лет, проживающие в разных субъектах Федерации.