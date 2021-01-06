Пекин, , 10:37 — REGNUM Производственный сектор электронной информации Китая увеличил выручки и прибыль за первые 11 месяцев 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Суммарная прибыль фирм с годовым оборотом более 20 млн юаней (около $3,05 млн) взлетела на 15,7% в годовом исчислении, в то время как операционная выручка этих фирм выросла на 7,8%, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий.

Добавленная стоимость ключевых производителей информационной электроники выросла на 7,2% в годовом исчислении в период с января по ноябрь, а инвестиции в основной капитал индустрии увеличились на 14,5% в годовом исчислении.

Только в ноябре производство смартфонов выросло на 5,7% в годовом исчислении, в то время как производство ноутбуков взлетело на 47,8%.