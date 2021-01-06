Пекин, , 10:30 — REGNUM Производство промышленных роботов в Китае взлетело на 31,4% в годовом исчислении до 25 635 единиц в ноябре 2020 года, сообщает 1 января агентство Синьхуа.

За первые 11 месяцев 2020 года страна произвела в общей сложности 206 851 единиц промышленных роботов, что на 22,2% выше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

За период с января по ноябрь прошедшего года крупнейшие производители промышленных роботов годовым оборотом не менее 20 млн юаней (около $3,05 млн) заработали 45,33 млрд юаней суммарной выручки, что на 3,4% выше в годовом исчислении.