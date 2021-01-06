Пекин, , 10:26 — REGNUM Устойчивый рост был зафиксирован в логистическом секторе Китая за прошедшие пять лет, сообщили в Китайской федерации логистики и закупок.

Общий объем социальной логистики рос в среднем более чем на 6,5% в год за последние пять лет, сообщил глава федерации Хэ Лимин.

Общий объем выручки логистического сектора превысил 10 трлн юаней (около $1,53 трлн) за пятилетний период, отметил Хэ, добавив, что отношение стоимости социальной логистики к ВВП упала ниже 15%.

В 2019 году отношение стоимости социальной логистики за первые 10 месяцев 2020 года выросло на 2,5% в годовом исчислении до 229,3 трлн юаней, что на 0,5 процентных пункта выше, чем за первые девять месяцев.