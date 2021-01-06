Пекин, , 10:19 — REGNUM Производство мебели в Китае существенно выросло в ноябре 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий КНР, производство мебели в Китае взлетело на 13% в годовом исчислении до 94,11 млн единиц в ноябре. Около 817,96 млн единиц мебели было произведено за первые 11 месяцев 2020 года, что на 1,4% выше в годовом исчислении.

В 2019 году страна произвела 896,99 млн единиц мебели, а суммарная выручка производителей мебели в Китае достигла 711,72 млрд юаней (около $109 млрд).