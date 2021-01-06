Пекин, , 10:14 — REGNUM Две совместных с Китаем японские компании по производству автомобилей GAC Honda и Dongfeng Honda объявили массовый отзыв автомобилей Honda, сообщает агентство Синьхуа.

Причиной отзыва, как сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР, стали неисправности топливного насоса. Отзыв стартует 31 марта 2021 года и коснется 1,09 млн автомобилей моделей Acura, Civic и Jade среди прочих.

Неисправное рабочее колесо может разбухнуть, деформироваться и соприкоснуться с корпусом топливного насоса. Результатом может стать неправильная работа топливного насоса в целом, что крайне чревато в крайних случаях.

Компании обещают заменить все неисправные запчасти автомобилей совершенно бесплатно.