Пекин, , 10:06 — REGNUM Власти Китая сократили налоги и сборы в общем на 2,37 трлн юаней (около $363,22 млрд) за первые 11 месяцев 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 1,64 трлн юаней было сэкономлено в рамках политики налоговых преференций и начисления сборов, представленной в 2020 году и невправленной на поддержку экономического развития страны на фоне эпидемии COVID-19, сообщили в Государственной администрации налогов и сборов КНР.

Всего 10,16 млн новых налогоплательщиков было зарегистрировано в стране с января по ноябрь прошедшего года, что на 7,4% выше в годовом исчислении, сообщил представитель администрации Цай Цзыли.

За первые 11 месяцев года почти 90% все услуг, связанных с налогообложением, было обработано онлайн, сообщили в администрации.