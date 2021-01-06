Пекин, , 10:01 — REGNUM Ежегодная добыча нефти и газа китайской компанией Daqing Oilfield Co., Ltd. Достигла 43 млн тонн в 2020 году, что соответствует поставленным целям, сообщает агентство Синьхуа.

Компания отчиталась о добыче примерно 30 млн тонн сырой нефти в Китае и 9,31 млн тонн за рубежом за прошедший год. Дацинское месторождение является одной из крупнейших в Китае баз по добыче нефти в Китае.

Оно расположено в провинции Хэйлунцзян и здесь также было добыто около 4,66 млрд кубометров природного газа за 2020 год. Данный показатель рос в течение десяти лет подряд.

Дацинское месторождение было разведано в 1959 году. С тех пор оно вносит весомый вклад в нефтегазовую промышленную систему Китая.