Пекин, , 09:55 — REGNUM Ведущий китайский производитель крепкого алкоголя Kweichow Moutai прогнозирует рост выручки на 10% в годовом исчислении за 2020 год, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно заявлению компании, выручка должна достичь 97,7 млрд юаней (около $14,98 млрд) за 2020 год. Ожидается, что чистая прибыль держателей акций компании вырастет на 10% в годовом исчислении до 45,5 млрд юаней за прошедший год.

Компания произвела более 50 тыс. тонн алкоголя рыночной стоимостью 2 трлн юаней в 2020 году, отметил председатель совета директоров компании Гао Вэйдун.

Отметим, что водка Moutai является премиальным алкогольным продуктом Китая и считается предметом роскоши. Ее дарят в качестве дорогостоящего подарка на праздники.