Москва, , 09:51 — REGNUM Неопределенность на мировых рынках будет сохраняться и даже нарастать, и это не обязательно будет связано с вирусными эпидемиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Лариса Смирных.

Борис Арцыбашев. Роботы. 1930-е

«Может показаться, что спрос на цифровизацию (например, в образовании и здравоохранении) возрос из-за пандемии и с нормализацией ситуации пойдет на спад, — заявила она. — Однако ученые склоняются к тому, что неопределенность на мировых рынках будет сохраняться и даже нарастать, и это не обязательно будет связано с вирусными эпидемиями, а, например, с природными катаклизмами, с которыми человечеству еще только предстоит столкнуться. Поэтому мир должен научиться жить в сетевом пространстве. Возникает необходимость, чтобы в Сети были связаны все отрасли и все сферы деятельности, чтобы были технические возможности для работы в Интернете на высокой скорости, чтобы мы могли совершать все транзакции дистанционно. Всё то, что потребители привыкли делать «физически» — ходить в магазин, например, — будет переходить в электронную торговлю, в онлайн-банкинг и т. д.»

При этом Смрных подчеркнула, что если раньше кризис называли V-образным, имея в виду стремительный рост после глубокого падения, то сейчас перешли к сравнению с буквой К — ожидается, что одни отрасли будут очень динамично развиваться, а другие, напротив, существенно проседать.

«Разнонаправленное развитие мы наблюдаем уже сейчас. Это связано с тем, что в некоторых отраслях цифровизация маловероятна, — сказала экономист. — Это касается, прежде всего, тех отраслей, которые нельзя полностью автоматизировать, особенно в краткосрочной перспективе, их работников нельзя перевести полностью на дистанционный режим работы. К таким отраслям относятся, например, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, культура и спорт. Одновременно мы можем говорить о том, что в длительной перспективе по мере цифровизации будут усиливаться угрозы сокращения работников, труд которых может быть заменен ИИ и роботами».

Как полагает Смирных, это, прежде всего, коснется людей с низкой квалификацией, которые вовлечены в выполнение рутинных процессов, не требующих творческих усилий.

«Опросы, которые проводились Высшей школой экономики, показывают, что около 53% людей считают, что их работа может быть автоматизирована. В течение ближайших трех лет, я думаю, мы увидим эти отраслевые и профессиональные сдвиги», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов заявил, что пандемия коронавируса показала, что инфраструктурные инвестиционные проекты должны быть изучены и повторно оценены.

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