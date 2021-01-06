Пекин, , 09:49 — REGNUM Структура торговли Китая продолжила улучшаться по мере того, как страна сокращала торговый дефицит в сфере услуг за первые 11 месяцев 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства коммерции КНР, за указанный период Китай определил торговый дефицит в сфере услуг на уровне 677,01 млрд юаней (около $103,76 млрд), что на 51,3% или 712,96 млрд юаней ниже, чем годом ранее.

Общий объем торговли Китая в сфере услуг достиг 4,08 трлн юаней в период с января по ноябрь, что на 16,3% ниже в годовом исчислении, добавили в министерстве.