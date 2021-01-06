Пекин, , 09:43 — REGNUM Начиная с 2021 года Китай разрешил импорт переработанных материалов из железа и стали, которые отвечают национальным стандартам, покуда они не содержат твердых отходов, сообщает агентство Синьхуа.

Жесткие требования к импорту переработанного железа и стали были выдвинуты в рамках уведомления, выпущенного совместном Министерством экологии и окружающей среды КНР, Национальной комиссия развития и реформы, Главным управлением таможни, Министерством коммерции, а также Министерством промышленности и информационных технологий.

Китай официально выпустил национальный стандарт по переработанного железа и стали 17 декабря прошлого года. Официально он вступил в силу с 1 января текущего года.

Стандарт дает определение, классификацию, технические требования, методы инспекции и правила приемки для переработанных материалов из железа и стали.

Он также предоставляет стандарт технической поддержки при использовании высококачественных переработанных стальных ресурсов как из страны, так и из-за рубежа. Напомним, что власти Китая заявили о полном запрете ввоза в страну твердых отходов с 1 января 2021 года.