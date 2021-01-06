Москва, , 09:42 — REGNUM Пандемия коронавируса показала, что инфраструктурные инвестиционные проекты должны быть изучены и повторно оценены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

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«Приоритет может быть отдан укреплению и расширению существующих сетей 3G/4G и оптоволокна, а также перспективному развертыванию спутникового фиксированного беспроводного доступа с низкой задержкой, — заявил он рассуждая о перспективах 2021 года. — Страны, идущие в авангарде технического прогресса (в том числе и Россия в некоторых сферах), должны сосредоточиться на технологиях, стимулирующих цифровизацию производства, к которым относятся сверхширокополосные проводные линии (FTTx и DOCSIS 3.1) и технологии критической инфраструктуры 5G».

При этом, как подчеркнул эксперт, задачей первоочередной важности становится учет экономических последствий цифровизации.

«Необходимо развивать анализ социально-экономических последствий цифровизации, а не опираться только на учет инженерной перспективы. В рамках запланированных работ предстоит решить такие важнейшие задачи формирования цифровой экономики, как обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики, совершенствование регуляторной и нормативной среды, создание устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных», — добавил Миронов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Миронов рассказал о том, что автоматизация в тандеме с рецессией COVID-19 создает сценарий «двойного шока» для рабочих.

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