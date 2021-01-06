Москва, , 09:31 — REGNUM Автоматизация в тандеме с рецессией COVID-19 создает сценарий «двойного шока» для рабочих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

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«Нынешний кризис активизировал и серьезнейшие структурные изменения в мировой экономике, вызывая сжатие некоторых традиционных и казавшихся очень важными сегментов (например, авиаперевозок) и ускоренное развитие новых, — заявил Миронов. — К последним, помимо секторов фармации и здравоохранения, несомненно, относится сектор ИКТ и цифровых технологий в целом. Стало ясно, что эти сектора, способствующие повышению производительности труда и развитию человеческого капитала, особенно значимы для успеха в пандемическом мире».

Как пояснил эксперт, крупные эпидемии, которые произошли с 2000 года, по оценкам Всемирного Банка, были связаны с 6-процентным снижением производительности труда в пострадавших странах в течение пяти лет.

«Кроме того, эпидемии приводят к эрозии человеческого капитала. Это связано с тем, что перебои в обучении, вызванные повсеместным закрытием школ и университетов, а также потеря доходов, могут привести к длительным проблемам в накоплении знаний и навыков», — сказал Миронов.

По его словам, пандемия оказала значительное влияние на стратегию компаний — темпы внедрения новых технологий останутся неизменными и могут ускориться в некоторых областях. Внедрение облачных вычислений, больших данных и электронной коммерции останется одним из главных приоритетов для бизнеса в соответствии с тенденциями, сложившимися в предыдущие годы.

«Однако будет наблюдаться значительный рост интереса к шифрованию, негуманоидным роботам и искусственному интеллекту, — заявил Миронов. — Автоматизация в тандеме с рецессией COVID-19 создает сценарий «двойного шока» для рабочих. В дополнение к нынешним разрушениям от вызванных пандемией локдаунов и экономического спада, внедрение технологий компаниями изменит задачи, рабочие места и навыки к 2025 году».

Миронов призвал не забывать, что экономические и социальные потрясения, вызванные пандемией COVID-19, как никогда подчеркнули критическую необходимость подключения к цифровым сетям.

«Для многих людей подключение к интернету стало единственным способом работать из дома и /или оставаться дома, не закрывая бизнес. Идея о том, что цифровизация служит спасательным кругом для предоставления жизненно важных для экономики услуг, теперь окончательно укрепилась в массовом сознании», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Миронов рассказал о том, грозит ли мировой экономике новый финансовый кризис.

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