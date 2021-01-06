Москва, 6 января 2021, 09:20 — REGNUM Вступление мировой экономики в 2020 году на фоне коронавирусной пандемии в пятую глобальную рецессию привело к огромным негативным последствиям с точки зрения падения ВВП и доходов населения, а дальнейшее развитие ситуации может сопровождаться чередой банкротств компаний и новым глобальным финансовым кризисом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879 (фрагмент)
Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879 (фрагмент)

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"Важной особенностью двадцатилетнего периода перед нынешним пандемическим 2020-м годом стало то, что несмотря на активное развитие новых технологий, расширение глобальных цепочек стоимости (ГЦС) и увеличение вложений в человеческий капитал и в развитых, и в развивающихся странах наметилось замедление не только инвестиционной активности, но и производительности труда, — заявил он. — Технический прогресс последних десятилетий трудно переоценить. Во многом он связан с развитием информационных технологий, регулярным появлением более совершенного аппаратного и программного обеспечения, новых алгоритмов, новых форм сетевого взаимодействия (нейронные сети, распределённые вычисления), то есть с развитием искусственного интеллекта в широком смысле этого слова (ИИ). Росли финансовые вложения в сферу новых технологий и ИИ».

Вместе с тем, как подчеркнул Миронов, оптимистичные прогнозы писателей-фантастов и инженеров прошлого не спешат сбываться. Темпы роста производительности труда в целом ряде стран начали падать в середине 2000-х гг. и по сей день остаются низкими. Статистика ОЭСР говорит о том, что в 28 из 29 наблюдаемых стран невзвешенные среднегодовые темпы роста производительности труда составили 2,3% в 1995—2004 гг., но в последующие годы были более чем вдвое ниже.

«В развитых странах еще до нынешней пандемии стагнировал реальный доход, уменьшалась средняя ожидаемая продолжительность жизни, — заявил Миронов. — При этом неравенство в доходах, несомненно, еще более усилилось в условиях пандемии COVID-19. Дальнейшее развитие ситуации может сопровождаться чередой банкротств компаний и новым глобальным финансовым кризисом, который пока не наблюдается, но был атрибутом всех предшествующих глобальных рецессий (1975, 1982, 2001 и 2009 гг.)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мировая экономика в 2021 году вырастет на 4% в случае масштабного характера распространения вакцин от COVID-19, говорится в докладе Всемирного банка «Перспективы развития мировой экономики».

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