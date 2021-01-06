Москва, , 09:20 — REGNUM Вступление мировой экономики в 2020 году на фоне коронавирусной пандемии в пятую глобальную рецессию привело к огромным негативным последствиям с точки зрения падения ВВП и доходов населения, а дальнейшее развитие ситуации может сопровождаться чередой банкротств компаний и новым глобальным финансовым кризисом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879 (фрагмент)

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"Важной особенностью двадцатилетнего периода перед нынешним пандемическим 2020-м годом стало то, что несмотря на активное развитие новых технологий, расширение глобальных цепочек стоимости (ГЦС) и увеличение вложений в человеческий капитал и в развитых, и в развивающихся странах наметилось замедление не только инвестиционной активности, но и производительности труда, — заявил он. — Технический прогресс последних десятилетий трудно переоценить. Во многом он связан с развитием информационных технологий, регулярным появлением более совершенного аппаратного и программного обеспечения, новых алгоритмов, новых форм сетевого взаимодействия (нейронные сети, распределённые вычисления), то есть с развитием искусственного интеллекта в широком смысле этого слова (ИИ). Росли финансовые вложения в сферу новых технологий и ИИ».

Вместе с тем, как подчеркнул Миронов, оптимистичные прогнозы писателей-фантастов и инженеров прошлого не спешат сбываться. Темпы роста производительности труда в целом ряде стран начали падать в середине 2000-х гг. и по сей день остаются низкими. Статистика ОЭСР говорит о том, что в 28 из 29 наблюдаемых стран невзвешенные среднегодовые темпы роста производительности труда составили 2,3% в 1995—2004 гг., но в последующие годы были более чем вдвое ниже.

«В развитых странах еще до нынешней пандемии стагнировал реальный доход, уменьшалась средняя ожидаемая продолжительность жизни, — заявил Миронов. — При этом неравенство в доходах, несомненно, еще более усилилось в условиях пандемии COVID-19. Дальнейшее развитие ситуации может сопровождаться чередой банкротств компаний и новым глобальным финансовым кризисом, который пока не наблюдается, но был атрибутом всех предшествующих глобальных рецессий (1975, 1982, 2001 и 2009 гг.)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мировая экономика в 2021 году вырастет на 4% в случае масштабного характера распространения вакцин от COVID-19, говорится в докладе Всемирного банка «Перспективы развития мировой экономики».

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