Москва, 6 января 2021, 09:20 — REGNUM С одной стороны, мировая экономика в 2020 году пережила самый сильный удар за 10 лет, а то и за 50, с другой стороны, ничего особо страшного не произошло. Об этом ИА REGNUM заявил член ФПС «Партии Роста» Дмитрий Алексеев, говоря об экономических итогах 2020 года.
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«В апреле, глядя на опустевшие улицы, воображение рисовало апокалиптические картинки. А конец года мы встречали с жутким дефицитом iPhone 12, PSP 5 и топовых видеокарт. Всем не хватает контейнеров, чтобы вывозить товар с «мировой фабрики», а фондовый рынок испытал невиданный приток денег прежде всего от частных инвесторов», — пояснил эксперт.
Он обратил внимание на удивительную адаптивность современной рыночной экономики и то, что мировые правительства в целом хорошо освоили антикризисную политику. Вопрос в том, не породит ли это еще более злых диспропорций в мире и, как следствие, еще более сильный кризис?
«С одной стороны, российское население стало явно беднее. С другой стороны, рынок БТиЭ в рублях значительно вырос. Это объясняется не падением курса рубля, хоть оно и составило около 15%. Средняя цена продаваемых изделий сильно не выросла. Холодильник подорожал на 3%, стиралка — на 2%, телевизор и вовсе подешевел на 2%. Рынок БТиЭ вырос из-за изменения поведения потребителей. Они перестали ездить за границу, стали меньше тратить денег на походы в кино и другие развлечения. Коронакризис заставил обратиться россиян к истинным ценностям: телевизор, надежный холодильник, морозильный шкаф или ларь. Ну и подстегнул смену парка компьютеров и ноутбуков. Как долго продлится эта тенденция — непонятно», — отметил Алексеев.
По его словам, всё становится еще хуже, если рассмотреть ситуацию глубже. Средняя цена смартфона выросла в 2020 году на 8%, но если отнять iPhone, которые доступны только 7,5% россиян, то получается, что средняя цена покупаемого смартфона не изменилась. Если разобраться так с другими категориями, то картина становится еще более ясной. Примерно 10% потребителей стали покупать более дорогие вещи, для них существует такая штука как дефицит iPhone по 100 тысяч, а остальное население может позволить себе только еще более дешевые вещи, чем в 2019, даже в рублях без учета инфляции и курса.
«К сожалению, это закономерное следствие падения экономики. Мало того, что в среднем все живут хуже, так еще и усиливается расслоение общества. К сожалению, никаких предпосылок к экономическому росту нет и не предвидится. Тема «Национальных проектов» и так не тянула на программу развития, но в 2020 году тихонько перенесли сроки и их реализации на 2030 год, то есть просто похоронили», — подчеркнул эксперт.
Он добавил: «При всем моем оптимизме, даже я не вижу, где искать веру в экономическое развитие. Мы наблюдаем, как стремительно из повестки уходит вся риторика модернизации и остается одна лишь охранительная архаика. Была принята конституция полицейского государства, а любой несогласный будет теперь объявляться иностранным агентом и предателем. Экономика в таких условиях не растет, увы. Остается надеяться, что самая темная ночь — перед рассветом».