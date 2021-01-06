Москва, , 09:20 — REGNUM С одной стороны, мировая экономика в 2020 году пережила самый сильный удар за 10 лет, а то и за 50, с другой стороны, ничего особо страшного не произошло. Об этом ИА REGNUM заявил член ФПС «Партии Роста» Дмитрий Алексеев, говоря об экономических итогах 2020 года.

Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

«В апреле, глядя на опустевшие улицы, воображение рисовало апокалиптические картинки. А конец года мы встречали с жутким дефицитом iPhone 12, PSP 5 и топовых видеокарт. Всем не хватает контейнеров, чтобы вывозить товар с «мировой фабрики», а фондовый рынок испытал невиданный приток денег прежде всего от частных инвесторов», — пояснил эксперт.

Он обратил внимание на удивительную адаптивность современной рыночной экономики и то, что мировые правительства в целом хорошо освоили антикризисную политику. Вопрос в том, не породит ли это еще более злых диспропорций в мире и, как следствие, еще более сильный кризис?

«С одной стороны, российское население стало явно беднее. С другой стороны, рынок БТиЭ в рублях значительно вырос. Это объясняется не падением курса рубля, хоть оно и составило около 15%. Средняя цена продаваемых изделий сильно не выросла. Холодильник подорожал на 3%, стиралка — на 2%, телевизор и вовсе подешевел на 2%. Рынок БТиЭ вырос из-за изменения поведения потребителей. Они перестали ездить за границу, стали меньше тратить денег на походы в кино и другие развлечения. Коронакризис заставил обратиться россиян к истинным ценностям: телевизор, надежный холодильник, морозильный шкаф или ларь. Ну и подстегнул смену парка компьютеров и ноутбуков. Как долго продлится эта тенденция — непонятно», — отметил Алексеев.

По его словам, всё становится еще хуже, если рассмотреть ситуацию глубже. Средняя цена смартфона выросла в 2020 году на 8%, но если отнять iPhone, которые доступны только 7,5% россиян, то получается, что средняя цена покупаемого смартфона не изменилась. Если разобраться так с другими категориями, то картина становится еще более ясной. Примерно 10% потребителей стали покупать более дорогие вещи, для них существует такая штука как дефицит iPhone по 100 тысяч, а остальное население может позволить себе только еще более дешевые вещи, чем в 2019, даже в рублях без учета инфляции и курса.

«К сожалению, это закономерное следствие падения экономики. Мало того, что в среднем все живут хуже, так еще и усиливается расслоение общества. К сожалению, никаких предпосылок к экономическому росту нет и не предвидится. Тема «Национальных проектов» и так не тянула на программу развития, но в 2020 году тихонько перенесли сроки и их реализации на 2030 год, то есть просто похоронили», — подчеркнул эксперт.

Он добавил: «При всем моем оптимизме, даже я не вижу, где искать веру в экономическое развитие. Мы наблюдаем, как стремительно из повестки уходит вся риторика модернизации и остается одна лишь охранительная архаика. Была принята конституция полицейского государства, а любой несогласный будет теперь объявляться иностранным агентом и предателем. Экономика в таких условиях не растет, увы. Остается надеяться, что самая темная ночь — перед рассветом».