Киев, , 07:01 — REGNUM Долг в 1,7 млрд долларов предстоит погасить перед Международным валютным фондом (МВФ) в 2021 году Украине. График выплат 6 января был опубликован на сайте МВФ.

Отмечается, что в текущем году Киев может рассчитывать на два транша от МВФ, общей суммой 1,4 млрд долларов. Самые крупные платежи, каждый в размере 430 млн долларов, Украина должна осуществить в марте и в сентябре.

В следующем, 2022 году, Киев должен будет выплатить МВФ уже 2,4 млрд долларов. Сам же фонд, придерживаясь программы поддержки Украины, одобренной Советом управляющих МВФ, предусматривает выделение Украине пяти млрд долларов в течение полутора лет. При этом фонд не будет оказывать Киеву экстренную финансовую помощь, сотрудничество предусмотрено только в рамках согласованной программы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МВФ может выделить Украине сразу два транша в 2021 году.

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