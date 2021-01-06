Лондон, , 06:30 — REGNUM Продажи автомобилей в Великобритании за прошедший год сократились на 27% из-за пандемии коронавируса, 6 января передает Sky News.

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Согласно отчету «Общества автопроизводителей и трейдеров» (SMMT), в 2020 году спрос в Великобритании составил 1,63 млн автомобилей. Это примерно соответствует уровню 1992 года.

При этом падение продаж почти на 30% является наихудшим показателем со времен Второй мировой войны, а именно с 1943 года.

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