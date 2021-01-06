Нью-Йорк, США, , 06:13 — REGNUM Корпорация Macy’s заявила, что закроет 45 магазинов в США в 2021 году, 6 декабря передает CNN.

«Macy's стремится оптимизировать парк магазинов, сосредоточив существующие розничные точки в популярных и хорошо посещаемых торговых центрах» , — говорится в заявлении Macy’s.

Еще до пандемии коронавируса Macy’s объявила о планах по закрытию 125 из 750 своих магазинов, чтобы справиться с резким падением посещаемости торговых центров. В 2020 году было закрыто около 30 магазинов.

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