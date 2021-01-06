Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Министр финансов США Стивен Мнучин обратился к главе Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) Стейси Каннингем с требованием провести делистинг китайских компаний, который ранее был запланирован, а затем отменен, 6 января сообщает Bloomberg.

Планы по исключению с биржи China Mobile, China Unicom и China Telecom связаны с решением администрации президента США Дональда Трампа, запрещающим инвестиции в китайские военные компании.

Как сообщало ИА REGNUM, после отмены делистинга NYSE на торгах 5 декабря котировки China Mobile, China Unicom и China Telecom выросли на 8 — 11%.

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