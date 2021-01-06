Нью-Йорк, США, , 01:30 — REGNUM Котировки China Telecom, China Mobile и China Unicom Hong Kong на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) взлетели в ходе торгов 5 января, после отмены решения биржи о делистинге китайских компаний.

Акции China Telecom подорожали на 8,8%, акции China Mobile выросли на и 9,3%, акции China Unicom Hong Kong поднялись в цене на 11,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее NYSE отменила делистинг ряда китайских компаний, к которому биржа намеревалась прибегнуть в соответствии с указаниями администрации президента США Дональда Трампа.

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