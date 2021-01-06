Лондон, , 01:13 — REGNUM Мировые цены на нефть взлетели до максимума за все последние месяцы за день торгов 5 января, обе основные марки подорожали примерно на 5%.

Фьючерсы Brent за сессию выросли в цене на $2,51 (4,9%), до $53,60 за баррель. Фьючерсы WTI подорожали на $2,31 (4,9%), до $49,93 за баррель.

Основным импульсом к росту цен стало заявление Саудовской Аравии о готовности сократить добычу дополнительно на миллион баррелей в сутки в феврале и марте.

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