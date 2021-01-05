Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Мировая экономика в 2021 году вырастет на 4% в случае масштабного характера распространения вакцин от COVID-19, говорится в докладе Всемирного банка «Перспективы развития мировой экономики».

«Ожидается, что мировая экономика вырастет на 4% в 2021 году при условии, что изначальные усилия по выпуску вакцины от COVID-19 в течение года приобретут широкий масштаб», — говорится в пресс-релизе.

Во Всемирном банке уточнили, что, несмотря на рост экономики, ситуация остается сложной из-за того ущерба, который уже был нанесен пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прогнозе Всемирного банка по динамике мировой экономики сообщалось, что рост валового внутреннего продукта России в 2021 году составит 2,6%.

Уточняется, что этому будут способствовать массовая вакцинация от COVID-19, рост цен на сырьё для тяжёлой промышленности и сохранение мер экономической поддержки.

Читайте также: Названа единственная страна, которая покажет экономический рост в 2020 году