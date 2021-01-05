Лондон, , 22:01 — REGNUM Стоимость нефти марки Brent с поставкой в марте выросла на 5,23%, достигнув $53,76 за баррель, свидетельствует данные лондонской биржи ICE.

Нефть марки WTI дорожала на 5,2%, до $50,25 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам заседания странами — участницами ОПЕК+ было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года.

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