Нур-Султан, , 21:00 — REGNUM Россия в феврале и марте нарастит добычу нефти на 65 тыс. баррелей в сутки, Казахстан — на 10 тыс. б/с. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

В пресс-службе уточнили, что по итогам заседания странами — участницами ОПЕК+ было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года.

«Для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие поэтапное увеличение добычи в данный период на 10 тыс. и 65 тыс. баррелей в сутки соответственно», — говорится в сообщении.

Так, обязательства для России в феврале и марте составят 1,437 млн б/с, для Казахстана — 1,427 млн б/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российские нефтяники сохранят объёмы добычи в 2021 году в условиях роста налоговой нагрузки.

По словам генерального секретаря Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) Мухаммеда Баркиндо, в 2021 году спрос на нефть может вырасти на 5,9 млн баррелей в сутки (б/с), до 95,9 млн б/с.

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