Ново-Огарево, Московская область, , 20:41 — REGNUM Главная цель правительства РФ и в целом органов власти — улучшение жизни граждан, во главе угла должно быть решение вопросов социального характера, заявил 5 января президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.

По словам главы государства, у правительства и в целом у органов власти очень много вопросов, которые необходимо решать и которыми надо заниматься каждый день.

«Но в конечном-то счете цель нашей работы заключается в том, чтобы люди жили лучше. А это значит, что всегда во главу угла должны быть положены вопросы, решение вопросов социального характер», — заявил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на совещании по социальным вопрос Путин призвал правительство обеспечить восстановление рынка труда и снизить безработицу в стране.

Российский лидер добавил, что необходимо добиться снижения безработицы, а значит, дать людям стабильный заработок. Вопросы социальной и демографической политики, меры поддержки семей, детей и людей старших поколений были и остаются приоритетными.

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