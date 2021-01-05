Ново-Огарево, Московская область, , 20:14 — REGNUM Бюджет Москвы сбалансированный и с профицитом, поэтому городу не придётся ничего заимствовать. Об этом 5 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.

Во время совещания мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что город намерен взять заимствования, которые готов обеспечить.

В свою очередь глава государства выразил надежду, что в 2021 году столичные власти «будут действовать так же эффективно, и ничего заимствовать не придётся».

«Бюджет Москвы достаточно сильный и не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом, так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, всё у вас в порядке», — отметил Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что Москва, как и в 2019 году, поможет регионам, которые нуждаются в поддержке столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Собянин подписал принятый Мосгордумой закон о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

Согласно закону, доходы Москвы в 2021 году превысят 2,64 трлн рублей, при этом расходы окажутся на 510 млрд выше — 3,15 трлн рублей. В последующие годы дефицит будет снижаться.

В 2022 году доходы бюджета ожидаются на уровне 2,85 трлн рублей, расходы — более 3,23 трлн рублей. В 2023 году планируются доходы в размере 3,16 трлн рублей, расходы — 3,44 трлн рублей.

Читайте также: В МТПП оценили решение мэрии Москвы использовать заимствования

Читайте развитие сюжета: В Рождественскую ночь в Москве продлят работу метрополитена