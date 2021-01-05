Москва, , 19:58 — REGNUM Рост валового внутреннего продукта России в 2021 году составит 2,6%, говорится в прогнозе Всемирного банка по динамике мировой экономики.

«В России, экономика которой является крупнейшей в регионе (Европы и Центральной Азии), в 2021 году ожидается лишь небольшое ускорение экономического роста — на 2,6%», — говорится в прогнозе.

Уточняется, что этому будут способствовать массовая вакцинация от COVID-19, рост цен на сырьё для тяжёлой промышленности и сохранение мер экономической поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что темпы роста валового внутреннего продукта России в 2021 году составят 2−3% при цене на нефть от $50 за баррель. По его словам, экономическая ситуация в России 2021 году должна быть более оптимистичной, чем в прошлом.

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