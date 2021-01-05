Ново-Огарево, Московская область, , 19:02 — REGNUM В настоящее время почти во всех российских школах детей обеспечивают горячим питанием должным образом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по социальным вопросам, которое провел президент России Владимир Путин.

«Хочу отметить регионы, где горячее питание организовано наилучшим образом», — сказала Голикова.

Так, в число лучших попали два региона Приволжского федерального округа — Татария и Удмуртия. Также зампред правительства отметила Липецкую, Воронежскую, Вологодскую, Калужскую области и Чечню.

Кроме того, Татария названа в числе регионов-лидеров, которые до настоящего момента полностью выполнили программу 2020 года по вводу новых мест в детских садах. В этом вопросе также лидируют Тюменская, Свердловская, Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Архангельская область, где за последнюю неделю года введены в эксплуатацию пять дошкольных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, также Голикова говорила, что всего в России в 2020 году за счёт всех источников финансирования введено 828 детских садов общей мощностью 122 тыс. мест. В 2021 году планируется построить ещё 767 учреждений на 112 тыс. детей.