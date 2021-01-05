Киров, , 18:24 — REGNUM Жители Кирова в социальных сетях выкладывают фотографии контейнерных площадок, заваленных горами мусора. По сообщениям пользователей, в ряде районов ТКО (твердые коммунальные отходы) не вывозят с прошлого года.

Жители жалуются, что контейнеров мало, а отходы вывозят редко.

«Скоро не пройдём по дороге», «по какому двору не пройдешь, везде горы мусора», «развели свалку во всем городе», «Роспотребнадзор, антисанитария в городе». Пользователи опасаются возможного нашествия крыс из-за скопления мусора у домов.

При этом в правительстве Кировской области накануне состоялось совещание с участием представителей администрации Кирова и регионального оператора АО «Куприт». Ситуацию власти объяснят тем, что с 1 января сбор и вывоз отходов осуществляет непосредственно регоператор, раньше этим занимался частный перевозчик, который «несколько суток не вывозил мусор». В новом году резко «весь объем перешел на регионального оператора».

По словам главы «Куприта» Эдуарда Патрушева, для очистки контейнерных площадок сейчас привлекаются субподрядные организации, проходит дополнительный набор персонала для работы в ночные смены. В сборе и вывозе ТКО в Кирове задействовано порядка 30 единиц спецтехники. Пока ситуация нормализовалась в Нововятском районе.

Массовые жалобы граждан на невывоз мусора заставили прокуратуру Кировской области обратить внимание на проблему. Так, 3 января стало известно, что по поручению прокурора региона Андрея Оборока на период новогодних праздников организован ежедневный мониторинг сбора, хранения и вывоза отходов. Были выявлены факты переполнения контейнеров, невывоза мусора. Руководителю регоператора внесено представление об устранении нарушений.

ИА REGNUM напоминает, 2019-й год в Кировской области также стартовал с мусорных проблем. Городские контейнерные площадки аналогично были завалены отходами, поскольку с 1 января указанного года в области и начал работу региональный оператор. Но тогда эта проблема наблюдалась не в одном российском регионе из-за внедрения новой мусорной схемы.

Напомним также, что с января 2021 года в регионе начинает действовать новый тариф на услуги оператора по обращению с отходами. В 2019 году этот вопрос решался в судебных инстанциях. 27 марта областной суд признал незаконным постановление правительства региона о расчете платы за услуги регионального оператора ТКО с квадратных метров площади, а не с числа проживающих.